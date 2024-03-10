Alaves 6 haftalık galibiyet hasretini bitirdi!

La Liga 28. hafta maçında Alaves ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Alaves 1-0 kazandı.



Alaves'e galibiyeti getiren golü 44. dakikada Andoni Gorosabel kaydetti.





Rayo Vallecano'da Fenerbahçe'den kiralanan Miguel Crespo, karşılaşmaya 63. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra kazanan Alaves, puanını 32 yaptı. Rayo Vallecano ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, evinde Real Betis'i ağırlayacak.





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