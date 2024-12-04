Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Alanyaspor, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Alanya'da GAİN Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nicolas Janvier, 15. dakikada Jure Balkovec, 27. dakikada Rony Lopes ve 80. dakikada Arda Usluoğlu attı.
Konuk ekip Fethiyespor'un golünü 84. dakikada Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 5. tura yükseldi. Fethiyespor, turnuvaya veda etti.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nicolas Janvier, 15. dakikada Jure Balkovec, 27. dakikada Rony Lopes ve 80. dakikada Arda Usluoğlu attı.
Konuk ekip Fethiyespor'un golünü 84. dakikada Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 5. tura yükseldi. Fethiyespor, turnuvaya veda etti.