Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Francesco Farioli, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Arabam.com Konyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.



Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı oyuncularının katılımıyla dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.



Turuncu-yeşilli takım hazırlıklarını 27 Aralık Salı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



Corendon Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor 28 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.





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