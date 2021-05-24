Spor Toto Süper Lig'de 2020-21 sezonunu geride bırakan Aytemiz Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. İç transferde İspanyol sağ bek Juanfran Moreno ile 1 yıllığına yeniden anlaşan turuncu yeşilli ekip, şimdi de hücum hattına transfer yaptı.



Yeni Alanya Gazetesi'nden Uğur Veysel Okşar'ın haberine göre; Alanyaspor, eski oyuncularından olan Daniel Candeias'a yeniden turuncu yeşilli formayı giydirecek. Candeias ile kongre sonrası imza atılacağı belirtildi.



CANDEİAS KİMDİR?



2016-17 sezonunda Fransa ekibi Metz'den Alanyaspor'a transfer olan Portekizli futbolcu Daniel Candeias, turuncu yeşilli takımda 4 gol 4 asistlik performans sergiledi. 2017-18 ve 2018-19 yıllarında 2 sezon Glasgow Rangers forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncu, son 2 sezondur da Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyiyordu. Bu sezon Süper Lig'den küme düşen Başkent ekibi ile olan sözleşmesi sona eren Candeias, bu sezon 35 maçta forma giydi ve takımına 4 gol 7 asistlik katkı sundu.



