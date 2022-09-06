Alanyaspor'da, Ankaragücü hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynayan futbolcular, gruplar halinde çift kale maçla idmanı tamamlandı.
Alanyaspor, salı yapacağı çift idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynayan futbolcular, gruplar halinde çift kale maçla idmanı tamamlandı.
Alanyaspor, salı yapacağı çift idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
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