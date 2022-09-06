Alanyaspor'da, Ankaragücü hazırlıkları başladı

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Alanyaspor'da, Ankaragücü hazırlıkları başladı
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05 Eylül 2022 21:50
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynayan futbolcular, gruplar halinde çift kale maçla idmanı tamamlandı.

Alanyaspor, salı yapacağı çift idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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