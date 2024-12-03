Al Nassr, Ronaldo'suz varlık gösteremedi

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Sadd ile karşılaştı. Mücadele, Al Sadd'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

, Fotoğraf; AA
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Al Nassr, Ronaldo'suz varlık gösteremedi
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03 Aralık 2024 00:19
Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Nassr, sahasında Al Sadd ile karşılaştı. Mücadele, Al Sadd'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Al Sadd'ın golleri 53. Akram Afif ve 90+9'da Adam Ounas'ın penaltı golüyle geldi. Al Nassr'ın tek golünü ise 80. dakikada Romain Saiss (kendi kalesine) attı.

Cristiano Ronaldo, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Al Nassr, 13 puanla 3. sırada kaldı. Al Sadd ise puanını 12 yaparak 4. sıraya yükseldi.

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