Al Nassr'dan En-Nesyri açıklaması

Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer için ilk açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Nassr'dan En-Nesyri açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 12:39
Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer için ilk açıklama geldi.

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah'ta yer alan haberde; Al Nassr'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarına hız kazandırdı.

Öte yandan haberde Al Nassr'ın bu transferi kiralık olarak tamamlamayı da ihtimaller arasında tuttuğu ancak En-Nesyri'nin kiralık olarak bir kulübe transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

AL NASSR'DAN AÇIKLAMA

X hesabı üzerinden Suudi Arabistan'da yer alan habere yanıt veren Al Nassr Medya Danışmanı Saeed Abu Dahish bu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

30 MİLYON EURO ÜZERİNDE TEKLİF

En-Nesyri'yi kadrosuna katmayı çok isteyen Suudi Arabistan ekibi, bu transferi ne olursa olsun gerçekleştirmek için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli hazırladığı ancak mali şartların uymaması durumunda kiralama formülü gündeme gelebilir.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery