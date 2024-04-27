Al-Musrati'den özür paylaşımı!

Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisinin ardından siyah-beyazlı camiaya seslendi.
Siyah-beyazlı kulübün 11 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte Braga'dan transfer ettiği Al Musrati, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan 28 yaşındaki Al-Musrati yaptığı açıklamada, tüm taraftarlardan özür diledi.
Al Musrati paylaşımında "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan ve Fenerbahçe derbisinde ise kırmızı kart gören Al Musrati'ye sosyal medyada ciddi şekilde tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulübün 11 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte Braga'dan transfer ettiği Al Musrati, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan 28 yaşındaki Al-Musrati yaptığı açıklamada, tüm taraftarlardan özür diledi.
Al Musrati paylaşımında "Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan ve Fenerbahçe derbisinde ise kırmızı kart gören Al Musrati'ye sosyal medyada ciddi şekilde tepki gösterdi.
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