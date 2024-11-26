Akkuş Belediyespor, galibiyet için sahaya çıkacak

Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 27 Kasım Çarşamba günü Arkas Spor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Akkuş Belediyespor, galibiyet için sahaya çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 14:20
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 27 Kasım Çarşamba günü oynayacağı Arkas Spor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akkuş Spor Salonu'nda çalışmalarını tamamlayan takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, geçen hafta Fenerbahçe Medicana karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin takıma moral verdiğini söyledi.

Ligde üst üste yaşadıkları mağlubiyetlerin takımda moralleri bozduğunu ifade eden Uslu, Fenerbahçe galibiyetinin camiaya çok iyi geldiğinin altını çizdi.

Takıma son olarak Brezilyalı smaçör Leonardo Nascimento'nun dahil olduğunu belirten Uslu, bu oyuncunun katkısıyla daha güçlendiklerini vurguladı.

Uslu, Arkas Spor maçını da kazanarak ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerinin altını çizdi.

Rakiplerinin karşısına moral bulmuş ve toparlanmış bir takım olarak çıkacaklarına işaret eden Uslu, tüm sporcularının galibiyeti istediğini sözlerine ekledi.

Akkuş Belediyespor, ligin 10. haftasında 27 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Arkas Spor'a konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery