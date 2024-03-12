Akademi Projesi'nde İkinci Etap Ziyaretleri Tamamlandı

Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen ve koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yaptığı proje kapsamında 8-11 Mart tarihlerinde Double Pass eğitmenleri ile TFF FGD kulüp akademileri sorumluları ve TFF antrenör eğitimcileri Adana Demirspor, Gaziantep FK, Tümosan Konyaspor ve Yılport Samsunspor kulüplerine konuk oldu.

Ziyaretlerde "Kulüp ve Akademi Yönetimi", "Stratejik Planlama", "Antrenörün Akademideki Rolü", "Oyun Evreleri ve İlkeler", "Oyuncu Profilleri" konu başlıklarında eğitimler ve toplantılar gerçekleştirildi. Yaş grubu takımlarıyla örnek saha uygulamaları yapıldı. Bunların yanında tesislerde incelemelerde bulunuldu.

Adana Demirspor ve Gaziantep FK'ya giden heyetlerde Double Pass'ten Sander Van Praet, Jelle Van Camp ile TFF'nin antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ve Osman Üstünel yer aldılar. Eğitimlere Adana Demirspor Akademi Direktörü Özgür Zengin, Gaziantep Altyapı Koordinatörü Ömer Akyılmaz ile kulüplerin yaş grubu antrenörleri katıldılar.

Yılport Samsunspor ziyaretini Double Pass eğitmenleri Ceri Bowley, Kevin Nicholson, Gelişim Ligleri Müdürü Yücel Uyar, TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak ve TFF Antrenör Eğitimcisi Aşkın Çift gerçekleştirdiler. Eğitimlerde Yılport Samsunspor Sportif Direktörü Fuat Çapa ve Yılport Samsunspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Akın Türker ile yaş grubu antrenörleri yer aldılar.

Tümosan Konyaspor'a giden heyette Double Pass'ten Steven Vanharen, Adam Lee Owen ile TFF Kulüp Akademileri Süper Lig Sorumlusu Ümit Turmuş, TFF Antrenör Eğitimcisi Sercan Görgülü, TFF Bölge Antrenörü İsmail Kısa yer aldılar. Eğitimlere Tümosan Konyaspor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hakan Ünal ile yaş grubu antrenörler katılırken, Tümosan Konyaspor'un altyapıdan sorumlu yöneticisi Mustafa Damgacı, sportif direktörü Ali Çamdalı ve akademi koordinatörü Mustafa İnce de Futbol Akademileri Projesi kapsamında kulüplerine misafir olan konuklarla bir araya geldiler.

Futbol Akademileri Projesi kapsamındaki ziyaretler 3-8 Nisan tarihleri arasında devam edecek.