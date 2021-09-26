Ajax'tan Beşiktaş maçı açıklaması

Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag , Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Erik ten Hag, maça çıkacakları kadroyla ilgili konuştu.



51 yaşındaki Hollandalı teknik adam "Kadro tercihimi oyuncuların form durumlarına göre yapacağım. Tabii ki Beşiktaş'ın durumuna da bakacağım. Yalnızca güç açısından konuşmuyorum. Beşiktaş'ı nereden incitebiliriz, bunun için neye ihtiyacımız var? Ajax, 11 oyuncudan fazlasına sahip." ifadelerini kullandı.



Ajax ile Beşiktaş, 28 Eylül Salı akşamı TSİ 19:45'te Hollanda'da karşılaşacak.



