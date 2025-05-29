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Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığına aday oldu.

calendar 29 Mayıs 2025 16:45 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
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Adaylık açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ürkmezgil, "Birbirinden değerli yol arkadaşlarımla birlikte divan kurulu başkanlığı için sizlerin karşısındayım. Beşiktaş'ın yaşadığı sorunların, sıkıntıların farkındayız. Ancak bilinmelidir ki gücünün ve büyüklüğünün de idrakindeyiz. Bazen görev sizi çağırır. Camia yıllardır bizi uzlaştırıcı duruşumuz, çalışkan ve üretken tavrımızla tanır. Bugün Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne ve sarsılmaz değerlerine sahip çıkmak ve bu sorumluluğu üstlenmek adına divan kurulu başkan adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte 7 yıl genel sekreterlik yaptığını vurgulayan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrılık değil, birleşme zamanı; kırgınlık değil, kucaklaşma zamanıdır. Beşiktaş'ın büyüklerinin, akil insanlarının oluşturduğu divan kurulu birlik beraberliğin, bütünleşme ve kenetlenmenin 'Büyük çatısı' olacaktır. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla büyük Beşiktaş'ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Birbirinden kıymetli projeler üretiyoruz. Seçime kadar belli aralıklarla hem ekibimizin tamamını hem de bizleri çok heyecanlandıran birbirinden değerli projelerimizi sizlerle paylaşacağız."


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