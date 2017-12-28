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Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba ve Talisca açıklaması!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Demba Ba ve Anderson Talisca'nın durumları hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Ahmet Nur Çebi'den Demba Ba ve Talisca açıklaması!
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28 Aralık 2017 00:11
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TV8,5'ta yayınlanan Bay Tahmin programında açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

"Demba Ba ile geçmişimiz var. Bu camia da onu çok sevdi. Ancak şu anda Çin ile sözleşmesi var. Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Çin'deki sorunu çözerse oturur kendisiyle konuşuruz. Ama bunun sonunda transfer realize olacak diye bir şey yok"

TALISCA'YI ALMAK İSTERİZ"

"Talisca'nın sözleşmesinde bir bedel var, 23 ya da 25 milyon euro diye. O süreç geldiğinde, transfer komitesi ile değerlendireceğiz. Talisca Beşiktaş'ta oynasın isterim, geleceği parlak bir oyuncu. Çok ucuza kalsın isterim, hatta beleş isterim olursa. Bu süreç geldiğinde durumu değerlendireceğiz. Beşiktaş'ta Talisca'nın futbol oynamasını isterim. Bu ara bir düşüşü var ancak başarılı bir futbolcu."

ABOUBAKAR'I BIRAKMADILAR

"Aboubakar için şartlar ağır geldi. Opsiyonun daha altında bir teklifte bulunduk. Ancak kulübü bırakmadı. Aboubakar da sorun yoktu. Beşiktaş'tan giden her oyuncu dönmek istiyor. "

NEGREDO YORUMU

"Negredo'nun daha büyük futbolcu olduğunu biliyorum, şu ana kadar sahada bulduğu süre, sanıyorum ki kendini gösterebilme şansını vermedi. Aldığı zaman, kendini göstermesi için yeterli bir zaman değil."

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