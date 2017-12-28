Ahmet Nur Çebi: 'Arda Turan gündemimize gelmedi'

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı, Bay Tahmin programında Arda Turan iddiaları hakkında konuştu.Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili bir konu gündemimizde olmadı. Ben de okuyorum. Kaptan Tolga, Arda ile arkadaş. Beşiktaş'ın menfaati Arda'dan geçiyorsa, başkan ve hoca gerekeni yaparlar. Arda önemli bir futbolcudur. Türkiye'yi temsil ediyor. Takımda Arda Turan'a ihtiyacın olup olmadığı konuşulur, sonra bakılır. Tamamen ihtiyaca olarak belirlenir. Şu ana kadar Arda Turan gündemimize gelmedi.Beşiktaş'ta şu anda kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Eğer takımdan ayrılanlar olursa transfer yapabiliriz. Ancak kimse gitmezse transfer yapmayı düşünmüyoruz.Eto'o'yu resmen istemedik. Muhabbet olarak istedik. Ancak Antalyaspor kapıyı kapattı. Fikret Bey, Antalyaspor Başkanına kırıldı. Nazire yapılırmış gibi hareket ettiler. Biz Eto'o'yu isteseydik alırdık. Art niyetli olsak, Eto'o'nun gönlünü de aklını da çelerdik, ama öyle bir şey yapmadık. Antalyaspor'un rızası olmadan oyuncuyu almak doğru değil. Antalyaspor yola devam istediğini söyledi ve bizim için konu kapandı. İsteseydik, Eto'o sorun çıkarır, bize gelirdi. Ancak bize yakışanı yapmamış olurduk.Beşiktaş'ın ilk hedefi 4. yıldızı takmak. Galatasaray'ın başarılarını takdir ediyorum. Biz de bu başarıların daha fazlasını yapabilecek güçteyiz. 3-5 sene daha şampiyonluğu bırakmayabiliriz.Aziz Yıldırım ile Fikret Orman arasında abartılacak bir sorun yok. Fenerbahçe camiasının, özellikle Mahmut Uslu'nun Fikret Orman için söyledikleri bizi üzdü. Biz de tepki koyduk. Onlar da bunu tepkiyle karşıladı. Biz bir şey yapmadık. Mahmut Uslu söyledi.Aziz Yıldırım'ın 'Beşiktaş yöneticileri Süleyman Seba'yı örnek alsın' açıkalmalarına yanıt olarak Çebi, Biz örnek alıyoruz zaten. Biraz o örnek alsın." dedi."Başakşehir ipi göğüsleyebilir. Her takım ipi göğüsleyebilir. Trabzonspor da geriden gelebilir. Göztepe ve Kayserispor'un futbolunu da izliyoruz. Başakşehir de şampiyonluk yolunda önemli bir rakibimiz var."Tudor'un, "Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş ve yıllardır en iyi oyunculara sahipler. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olduğu için şanslıydık" sözleri için Nur Çebi, "Tudor doğru söylemiş, akıllı adam Tudor. Keşke Galatasaray'ın başındayken söyleyeseymiş" ifadelerini kullandı."Burak Yılmaz'ın Galatasaray-Beşiktaş maçında bir penaltı pozisyonu olmuştu. O zamandan beri ona kırgınlığım var. Ama başkan, hoca birlikte çalışmak istiyorum derse, ben ona karşı çıkmam. Kendini yere atan futbolcuyu sevmiyorum. O tarzını benimsemiyorum, kusura bakmasın. Ancak Burak'ın futbolunu ben tartışamam.""Aleyhine en çok hatalı karar verilen takım Beşiktaş. Hakemler tarafından kollanıyor olsaydık, şu anda başka bir yerde olurduk. 4. sırada olmazdık. Hatta en çok bizim aleyhimize hata yapılıyor""Konsantre bozukluğu olabilir. Karşınızdaki takım o gün olağanüstü futbol oynayabilir. Sivasspor futbolcusu maçtan sonra 'Şampiyonlar Ligi'nde lider gruptan çıkmış bir takımı yendik' diyor. Takımlar için ayrı bir motivasyon oluyor.""Hiçbir oyuncuyu ayırmayız. Küçük futbolcu, büyük futbolcu diye bir ayrım yok. Belki o küçük dediğimiz daha büyük bir futbolcu olacak. Şenol Hoca orada dururken bizim müdahale etmemiz doğru değil. Ben bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. Adrenalin yükselmiş olabilir. Güzel tarafı var. Adam oynamak istiyor. Quaresma'nın bu tavrının, Beşiktaş'a zarar vermesini istemem. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Bunu sadece Quaresma yapmıyor. Her takımda futbolcular yapıyor"