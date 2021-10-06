Ahmet Nur Çebi'den Larin'e göndeme: 'Kapı açık'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Pjanic transferi, Rachid Ghezzal ve Rosier transferi ile Vida ve Oğuzhan'ın sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Başkan Çebi'nin TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde;



PJANIC'I SESSİZ VE DERİNDEN...



Pjanic operasyonu ince ve sessiz yaptık. Onu getirebilmek çok önemliydi. 10 milyon euro alan bir oyuncuyu dörtte bir fiyatına getirebilmek çok önemliydi. Can'ı da kadromuza kattık. Ben ikisi için de aynı heyecanı duyuyorum. Güven'i göndermemek de bir karardı, hep beraber aldık bu kararı. Ben Can'ı da çok önemsiyorum. Çocuklarımız çok iyi geliyorlar.



G.SARAY İLGİLENMESEYDİ...



Rachid ve Rosier bizim futbolcumuzdu. Ama Galatasaray talip olsun istemezdim bizi yoruyor o işler. Biz bir tek Gedson'la ilgilendik. Biz istediklerimizi alabildik, çok şükür.



DOMAGOJ VIDA YANITI



Henüz Domagoj Vida ile bir temasımız yok ama ocak ayına gelmeden gündeme onu da almayı düşünüyoruz.



LARIN'E 'KAPI AÇIK' MESAJI



Larin'in yüksek rakam istediği yönünde bilgiler doğru. Biz Larin'i istiyoruz çünkü kazandık onu. Belçika'da Türkiye'de aldığının yüzde 20'sini alıyordu, üstünü biz veriyorduk. Geldi, istekli oldu ve başarılı bir Larin vardı. Biz bu sezon daha iyi olacağını düşünüyoruz. Kanada Milli Takımı'nda top oynamayı çok seviyor. Bizce yüksek bir rakam istiyor Larin. Bizim istediğimiz rakam olursa kalmasını isteriz, olmazsa yolu açık olsun.



OĞUZHAN'A BAKACAĞIZ



Oğuzhan'ın performansına bir bakalım. Yeni yeni kadroda yer buluyor, başarılı olursa çocuğumuzdur, devam etmek isteriz.



