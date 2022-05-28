Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç için gönderme

Beşiktaş'ın yıllık olağan ve mali genel kurulunda açıklama yapan başkan Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da göndermede bulundu.



Kendisine yöneltilen eleştiriler, ve "ibra etmeme" konusunda konuşan Ahmet Nur Çebi, "Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten. Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın!" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, "Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi" sözlerinin ardından "Beşiktaş'ı savundu" şeklinde çıkan yorumlara da göndermede bulunan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!" diye konuştu.



