Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç açıklaması

Fenerbahçe ile oynanan derbi maç öncesinde Dolmabahçe'de taraftarlarla girdiği diyaloğun yanlış anlaşıldığını söyleyen Çebi, şaklaban ve şebek ifadeleriyle sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u hedef almadığını söyledi.



Fenerbahçeli bazı sosyal medya hesaplarının, söylemlerini çarpıttığını ifade eden başkan Çebi, şunları kaydetti:



"Beşiktaş meydanından Dolmabahçe'yi geçene kadar Beşiktaş taraftarı tarafından sevgiyle karşılandık. Bu bizi motive ediyor ama Beşiktaş taraftarını provoke etmeye çalışan birkaç kişinin söylemlerine maruz kaldık. Bunlar daha sonra video olarak çıktı ve kamuoyu önünde günlerdir tartışıldı. Rakip takıma ait olduğu düşünülen bir sitenin, olmayan bazı şeyleri varmış gibi anlatmaya çalışmasını şiddetle kınıyorum. Taraftarımın zaman zaman hakemlerle ilgili elimi masaya vurmadığım ve vurmam gerektiği şeklinde bir talebi oluyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Hep şunu söyledim, ben şov yapmam. Yapmam gerekenleri gerekli mercilere gidip kapıyı çalarak, dertlerimi anlatarak problemi çözmeye çalışan bir adamım. Bunu gösteriş olsun diye şov olsun diye yapmam. Şaklabanlık yapmam ifadesini, rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Buna rağmen sayın Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor."



"Buna şiddetle karşı çıkıyorum" diyen Çebi, "Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam. Bu söz konusu olamaz. Kaldı ki Koç ailesi ve özellikle Rahmi Koç, Beşiktaş için çok değerli bir insandır. Bize bugüne kadar verdiği destekler ortadadır. Beşiktaş'a canı gönülden, karşılık beklemeden destek veren bir Rahmi Koçumuz var. Abimizdir, büyüğümüzdür, çok büyük değerimizdir. Onun soyadını taşıyan evladına bizim böyle bir ifade kullanmamız söz konusu değildir. Bu kasıtlı olarak birileri tarafından başka yere çekilmiştir. Bu, benim benden beklenen tavır ve davranışa karşılık 'Ben böyle bir adam değilim' demenin bir ifadesi olmuştur." diye konuştu.



- "Beşiktaş-Trabzonspor maçının konuşulması bence gereksizdi"



Çebi, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısında adaletsizlik ve haksızlıklardan bahsederken Beşiktaş-Trabzonspor maçından örnek vermesini gereksiz bulduğunu ve nedenini anlayamadığını dile getirdi.



Koç'un basın toplantısında Beşiktaş-Trabzonspor maçını örnek göstermesine tepki gösteren Çebi, "Orada benim maruz kaldığım 3-5 kişinin yaptığı konu şuydu. Trabzonspor'a neden tepki göstermediğim şeklinde bir ifade vardı. Bir gün evvel Ali Koç Bey'in konuşmalarında haksızlık ve adaletsizliklerle ilgili örnek verirken sadece Beşiktaş-Trabzonspor maçını örnek göstermesini doğru bulmadım, gereksizdi. Bunu ne nedenle yaptığını henüz bilmiyorum. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında uğramış olduğunuz haksızlığı gündeme getirebilirsiniz. Eğer çok genel konuşacaksınız bütün takımların uğradığı haksızlıkları örnek olarak verebilirsiniz. Sadece Beşiktaş taraftarını üzecek, onları galeyana getirme ihtimali olan Trabzonspor konusunu gündeme getirmek doğru olmamıştır. Fenerbahçe Kulübü ile ilgili açıklamalar yapılırken, Fenerbahçe Kulübünün mağdur olduğu birçok maç varken, Beşiktaş-Trabzonspor maçının konuşulması bence gereksizdi, gerek yoktu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynanan maçlarla ilgili bir şey söylemesi gerekirken aynı zamanda eğer adaletten ve hakem hatalarından bahsedeceksek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın birbiriyle oynadıkları maçlarda Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıkları ifade edilseydi biraz bu konuşmanın futbol adaletine dayandığına daha çok inanabilirdim ama sadece Beşiktaş-Trabzonspor maçının ifade edilmesiyle şimdi kafamda soru işaretleri oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Beşiktaş'ın hakkının savunulmadığı yönündeki düşüncenin kendisine haksızlık olduğunu kaydeden Çebi, "Hakemlerle ilgili ben gerekeni yaptım. Federasyona gittim, geldim; merci orası. Yani önünüze her kamera getirildiğinde hakemlere bir şey söylemiş olmak, federasyona bir şey söylemiş olmak eğer hakem sorunlarını çözüyor olabilseydi bugüne kadar herkes konuştuğuna göre hiç hakem sorunu yaşanmamış olması gerekirdi. Demek ki yetmiyor. Biz bunu etik anlamda ve doğru bir şekilde çözmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.







