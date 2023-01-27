Ahmet Nur Çebi bizzat istedi: Borini

Beşiktaş, kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mevkiye Ryan Babel etkisi yaratacak bir isim arayan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'te mükemmel bir sezon geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fabio Borini için temas kurdu.



AHMET NUR ÇEBİ BİZZAT İSTEDİ



Serie A takımlarından Verona'nın da istediği 31 yaşındaki oyuncuyu Başkan Ahmet Nur Çebi, Fatih Karagümrük Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan bizzat istedi.



1.5 milyon euro + futbolcu takası önerilirken, Hurma'nın "Sezon sonuna bırakmayı düşünmüyoruz" açıklaması üzerine rakamın artırılmasına karar verildi.





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