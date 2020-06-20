Ahmet Ağaoğlu: 'Kim olduğumuzu ve gücümüzü biliyoruz'

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da yakalanan başarılı çıkışı Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sabah Gazetesi'ne çok özel sözlerle değerlendirdi.



Son dönemlerde yaşanan değişimin bir meyvesi olarak şu andaki konumlarında bulunduklarını kaydeden Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un başarısız olduğu dönemlere yakından bakarsanız, detaylı incelerseniz kendi gerçekliğinden uzaklaşmış bir Trabzonspor bulursunuz. İşte bu nedenle ben son yıllarda yaşanan olumlu değişimi 'kendini bulmak' olarak tanımlıyorum. Şu anda teknik heyet kadromuz ve futbolcularımız çok güçlü bir inancın emekçisi. Bulunduğumuz konumdaki en büyük alkışı onlar hak ediyor" dedi.



HEDEFE YAKLAŞTIKÇA COŞKUMUZ DAHA DA ARTIYOR



Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezonu 2+1 kupa (Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa) ile taçlandıracak potansiyele ve hepsinden önemlisi inanca sahip olduklarını da vurgulayarak, "Özlü bir sözde, 'Sonunda hayal kırıklığı yaşayacağın bir hayalin peşinden gitme' denmişti. Biz başkasının kümesinde ömür tüketenlerden değiliz. Ne olduğumuzu, kim olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hayal etmeye ve o hayal uğruna ter dökmeye devam ediyoruz. Şimdi o hayallerimize ulaşmaya birer birer yaklaşırken inancımız, coşkumuz ve heyecanımız da artıyor" ifadesini kullandı.



