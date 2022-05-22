Ahmed Hassan, Konyaspor'a veda etti

İttifak Holding Konyaspor'un Mısırlı golcüsü Ahmed Hassan, Beşiktaş karşılaşması sonunda sosyal medya hesabından açıklama yaparak Konyaspor'a veda ettiğini açıkladı.



Konyaspor'un 2021-2022 sezonun başında Yunanistan'ın Olimpiakos ekibinden kiralık olarak kadrosuna kattığı Ahmed Hassan, yeşil-beyazlı takıma veda etti Sosyal Medya hesabından açıklama yapan 28 yaşındaki forvet, Konyaspor'a Avrupa Kupaları yolunda başarılar diledi.



Ahmed Hassan yaptığı açıklamada, " Herkese harika bir yıl için teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar inişli çıkışlı yaşasak da yine de ilk 3'te bitirmeyi başaran tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her oyunda bana bir aile olduğumuzu hissettirdiğin için Fatih Özgökçen ve Konyaspor'a teşekkür ederim. Son ama en önemlisi, ilk günden beri kulübün bir parçası olduğum son dakikaya kadar beni destekleyen ve cesaretlendiren hayranlarıma çok özel teşekkür ederim. Stadyumda adımı yüksek sesle tezahürat ettiğini duymak beni mutlu etti ve minnettar etti. Gelecekte her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Şimdi bir hayranın daha var Konyaspor" ifadelerini kullandı. (Konya Postası)





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