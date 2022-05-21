Adrien Moerman: 'Avrupa'yı domine ediyoruz'

THY EuroLeague'de mutlu sona ulaşan Anadolu Efes'te Adrien Moerman, finaldeki Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Çok duygu yüklü iki maç oynadık. Sezon çok uzun geçti. Üst üste iki şampiyonluk hiç kolay değil. Tekrar şampiyonluğa hazırlanmak hiç kolay değil. Bu maç çok fiziksel ve çok sertti ama sonuçta kazanan biz olduk." değerlendirmesinde bulunan Moerman, "İkinci yarı iyi oynuyorduk. Fiziksel anlamda zor bir maçtı. İyi savunma yaptık. Bir şekilde maç kendi akışında ilerlerdi. Zor bir maçtı. Küçük detaylar belirleyici oldu." dedi.
Açıklamalarına, "Tavares ribaundları biraz domine etti, bunu kabul etmek lazım. Ona karşı oynamak kolay değil. Biraz daha sert, fiziksel oynamalıydık. Yorulmalarıyla beraber sonu iyi oldu." sözleriyle devam eden Fransız yıldız, "Bu şampiyonluğun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türk basketbolu, Avrupa'yı domine ediyor!" diye konuştu.
33 yaşındaki basketbolcu, son olarak, "Vasilije Micic, MVP olmayı çok hak etti. Takımı ayakta tuttu. Gerçekten çok iyi iş çıkardı. Onun adına çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
"Çok duygu yüklü iki maç oynadık. Sezon çok uzun geçti. Üst üste iki şampiyonluk hiç kolay değil. Tekrar şampiyonluğa hazırlanmak hiç kolay değil. Bu maç çok fiziksel ve çok sertti ama sonuçta kazanan biz olduk." değerlendirmesinde bulunan Moerman, "İkinci yarı iyi oynuyorduk. Fiziksel anlamda zor bir maçtı. İyi savunma yaptık. Bir şekilde maç kendi akışında ilerlerdi. Zor bir maçtı. Küçük detaylar belirleyici oldu." dedi.
Açıklamalarına, "Tavares ribaundları biraz domine etti, bunu kabul etmek lazım. Ona karşı oynamak kolay değil. Biraz daha sert, fiziksel oynamalıydık. Yorulmalarıyla beraber sonu iyi oldu." sözleriyle devam eden Fransız yıldız, "Bu şampiyonluğun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türk basketbolu, Avrupa'yı domine ediyor!" diye konuştu.
33 yaşındaki basketbolcu, son olarak, "Vasilije Micic, MVP olmayı çok hak etti. Takımı ayakta tuttu. Gerçekten çok iyi iş çıkardı. Onun adına çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ