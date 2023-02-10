TFF 2. Lig ekiplerinden Adıyaman FK Başkanı Sait Aybak, şu an lige devam etmelerinin mümkün olmadığını duyurdu.



Radyospor'a konuşan Adıyaman FK Başkanı Sait Aybak, şu ifadeleri kullandı;



"Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep deprem felaketinden direkt etkilenen şehirler arasında yer aldı."



"Teknik direktörümüz Osman Bozkurt, Kahramanmaraşlıydı. Çocukları hala enkaz altında, bulunamadı. Tesislerimiz kullanılmaz hale geldi. Şu şartlarda lige devam etmemiz mümkün değil. Ligden çekilmek için bugün resmi başvuru yapacağız."



"TFF yetkilileri, "Başka bir ilde tesis tahsis edelim, çalışmalarınıza orada devam edin" dedi. Ancak birçok yakınımızı kaybettik. Hocamızın ailesi hala enkaz altında, bu şartlarda futbolu düşünemeyiz."



"İçler acısı bir durum. İnşallah kısa bir süre içerisinde bu zor günler geçer. Psikolojik olarak insanlar çok kötü durumda"





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Adıyaman 1954 Spor Kulübü, 23 maç sonunda topladığı 23 puanla 15. sırada yer alıyor.





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