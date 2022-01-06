Adil Gevrek'in testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün Başkanı Adil Gevrek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.