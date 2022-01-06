Adil Gevrek'in testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek'in koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

Haber; AA
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Adil Gevrek'in testi pozitif çıktı
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06 Ocak 2022 14:45
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün Başkanı Adil Gevrek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Kovid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.


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