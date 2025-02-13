Adi Hütter: "Musrati'nin kırmızı kartı, ağır bir karardı"

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, deplasmanda Monaco'yu 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Adi Hütter: 'Musrati'nin kırmızı kartı, ağır bir karardı'
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13 Şubat 2025 10:54
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Monaco, Benfica'yı konuk etti.
 
II. Louis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı.

MUSRATI KIRMIZI KART GÖRDÜ
 
Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, mücadele ilk 11'de başladı. 41. dakikada faul, 52. dakikada ise itirazdan sarı kart gören Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Musrati'nin gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Monaco Teknik Direktörü Adi Hütter, "Gerçek şu ki ikinci sarı kart çok sertti. Al-Musrati bence agresif değildi. Hakeme doğru yürüdüğünü gördünüz mü? Ben görmedim. Evet, kurallar böyle, ama saldırgan değildi." açıklamasını yaptı.

RÖVANŞ 18 ŞUBAT'TA 

Benfica ve Monaco arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçı, 18 Şubat tarihinde Portekiz'de oynanacak.
MUSRATI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, mücadele ilk 11'de başladı. 41. dakikada faul, 52. dakikada ise itirazdan sarı kart gören Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

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