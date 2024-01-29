Adem Ljajic, Türkiye'ye geri dönebilir!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, transfer için önemli açıklamalarda bulundu.
Engin Koyun, Radyospor'da yaptığı açıklamada, Novi Pazar'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adem Ljajic ile ilgilendiklerini söyledi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Adem Ljajic gündemimizde. Novi Pazar ile Antalya'da kampta olan Ljajic'in son durumunu görmek için Ertuğrul Sağlam'ın yardımcıları Antalya'ya gitti. Teknik ekipten Adem Ljajic'le ilgili olumlu rapor gelirse kadromuza katmayı düşünüyoruz. Ertuğrul Hoca'nın olumlu raporunda sonra transferi bitirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.
32 yaşındaki Adem Ljajic'in kulübü Novi Pazar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Adem Ljajic, Türkiye'de daha önce Beşiktaş dışında Fatih Karagümrük forması da giymişti.
Engin Koyun, Radyospor'da yaptığı açıklamada, Novi Pazar'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adem Ljajic ile ilgilendiklerini söyledi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Adem Ljajic gündemimizde. Novi Pazar ile Antalya'da kampta olan Ljajic'in son durumunu görmek için Ertuğrul Sağlam'ın yardımcıları Antalya'ya gitti. Teknik ekipten Adem Ljajic'le ilgili olumlu rapor gelirse kadromuza katmayı düşünüyoruz. Ertuğrul Hoca'nın olumlu raporunda sonra transferi bitirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.
32 yaşındaki Adem Ljajic'in kulübü Novi Pazar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Adem Ljajic, Türkiye'de daha önce Beşiktaş dışında Fatih Karagümrük forması da giymişti.