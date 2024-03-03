Adanaspor kazandı rahat nefes aldı

Trendyol 1. Lig 25. hafta karşılaşmasında Adanaspor konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.
Adanaspor bu galibiyetle puanını 26'ya çıkartırken, Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk ederken, Giresunspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.
Adanaspor bu galibiyetle puanını 26'ya çıkartırken, Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk ederken, Giresunspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.
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