Adanaspor kazandı rahat nefes aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Adanaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adanaspor kazandı rahat nefes aldı
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03 Mart 2024 15:27
Trendyol 1. Lig 25. hafta karşılaşmasında Adanaspor konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.

Adanaspor bu galibiyetle puanını 26'ya çıkartırken, Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk ederken, Giresunspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.

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