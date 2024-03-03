Adanaspor kazandı rahat nefes aldı

Trendyol 1. Lig 25. hafta karşılaşmasında Adanaspor konuk olduğu Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.



Adanaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.



Adanaspor bu galibiyetle puanını 26'ya çıkartırken, Giresunspor ise 7 puanda kaldı.



Adanaspor bir sonraki karşılaşmasında Kocaelispor'u konuk ederken, Giresunspor ise Boluspor deplasmanına gidecek.





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