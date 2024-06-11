Adanaspor'da kulübün satış görüşmeleri olumsuz

Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Adanaspor'da kulübün satış görüşmeleri olumsuz
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11 Haziran 2024 22:44
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir."

Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.

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