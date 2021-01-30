Adanaspor 5 attı, Eskişehir'in yüzü yine gülmedi

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor, ligde galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor'u ağırladı.



Geçen hafta zirve mücadelesi veren İstanbulspor'a yenilen Adanaspor, ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u 5-2 mağlup etti.



Turuncu-beyazlılarda ilk gol 21. dakikada Ergin Keleş, 2. gol ise 27. dakikada Ognjen Ozegovic'ten geldi. Adanaspor'un 3. golünü de 45

+2 'de Ahmethan Köse attı ve ilk yarı ev sahibi ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci yarıda Adanasporlu Ognjen Ozego 48. dakikada kendisinin 2. golünü kaydederken takımını 4-0 öne geçirdi.



Eskişehirspor'da ilk gol 57. dakikada Hamed Abodun Sholaja'dan geldi ve skor 4-1 oldu. Adanaspor'da iki gol atan Ozegovic, 76. dakikada tekrar sahneye çıktı ve penaltıyı gole çevirerek skoru 5-1'e taşıdı.



90+3. dakikada Eskişehirspor'da Mehmet Özcan, Adanaspor ağlarını havalandırdı ve mücadele 5-2'lik skorla tamamlandı.



Bu sonuçla birlike Adanaspor 24 puanla 11. sırada yer alırken, Eskişehirspor 4 puanla son sıradaki yerini korudu.



