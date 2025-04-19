Adana Demirsporlu Tayfun Aydoğan'dan Fatih Tekke'ye gönderme

Adana Demirsporlu Tayfun Aydoğan, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin maç öncesi yaptığı "Adana Demirspor genç bir takım. Deneyimleri bizden az. Kalite farkı ortada ama sahadaki oyun bunu belirler. Hava biraz sıcak, gezmek için güzel ama oynamak için zor." açıklamalara gönderme yapan Tayfun Aydoğan "Trabzonspor, büyük bir camia. Maç öncesi, Fatih Hoca'nın açıklamalarında bizi küçümsediğini duyduk. Bu, bizi hırslandırdı. Sahada cevap verdiğimizi düşünüyorum." dedi.



Açıklamalarına devam eden Tayfun Aydoğan "Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz ama karşımızdaki değerli oyunculara karşı çok iyi mücadele ettik. Pozisyonlar da bulduk, ama olmadı. Bunca zorluğun içinde bu mücadeleyi vermek takdire şayan bir durum. Hepsiyle gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.



