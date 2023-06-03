Adana Demirspor ve Başakşehir futbolcuları sahaya lösemili çocuklarla çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor'un sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta her iki takımın futbolcuları sahaya Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) kayıtlı lösemi tedavisi devam eden çocuklarla çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Adana Demirspor ve Başakşehir futbolcuları sahaya lösemili çocuklarla çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 20:28
Son güncelleme 03 Haziran 2023 23:28
Adana Demirspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta her iki takımın futbolcuları, maç öncesi seremoniye LÖSEV'e kayıtlı lösemi tedavisi devam eden çocuklarla çıktı.

Binlerce taraftarın önüne futbolcularla birlikte çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Başakşehir futbolcuları aynı zamanda saha zeminine "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla birlikte giriş yaptı.

Futbolcularla birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar maçın başlama düdüğü öncesi hatıra fotoğrafı çekildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery