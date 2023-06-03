Adana Demirspor ve Başakşehir futbolcuları sahaya lösemili çocuklarla çıktı

Adana Demirspor'un Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta her iki takımın futbolcuları, maç öncesi seremoniye LÖSEV'e kayıtlı lösemi tedavisi devam eden çocuklarla çıktı.



Binlerce taraftarın önüne futbolcularla birlikte çıkan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Başakşehir futbolcuları aynı zamanda saha zeminine "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla birlikte giriş yaptı.



Futbolcularla birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklar maçın başlama düdüğü öncesi hatıra fotoğrafı çekildi.





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