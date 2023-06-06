Adana Demirspor transferi bitirdi

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor geçen sezon Kuzeyboru takımında forma giyen Ceren Cihan Önal'ı kadrosuna kattı.

Haber; Yeni Yüzyıl, Fotoğraf; Instagram
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Adana Demirspor transferi bitirdi
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06 Haziran 2023 14:11
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Ceren Cihan Önal'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, geçen sezon Kuzeyboru forması giyen 32 yaşındaki libero Ceren Cihan Önal kadrosuna kattı.

Deneyimli oyuncunun iyi performans verip Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un tekrardan ilk 4'te yer bulması için çabalayacak.

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