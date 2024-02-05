Adana Demirspor sol kanadı Brezilya'da buldu

Adana Demirspor, Kolombiyalı Stiven Mendoza'yı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Adana Demirspor sol kanadı Brezilya'da buldu
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05 Şubat 2024 23:27
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 31 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza'yı kadrosuna kattı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, John Stiven Mendoza Valencia ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.

Açıklamada, "Ailemize 'hoş geldin' diyor, Yukatel Adana Demirspor'umuz ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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