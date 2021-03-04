"Adana Demirspor Coin"in fiyatı 1 lira olarak belirlendi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, krtipto para değerini belirledi.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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'Adana Demirspor Coin'in fiyatı 1 lira olarak belirlendi
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04 Mart 2021 23:18
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, oluşturulan kripto para "Adana Demirspor Coin"in para cinsinden değeri 1 lira olarak belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 ADS Coin = 1 lira olarak değerli taraftarlarımızın kullanımına sunduğumuz ADS Coin, mevcut aşamada kulübümüz haricinde hiçbir alanda kullanılabilecek bir meta olmadığından taraftarlarımız kendilerine kulüp yönetiminin bir parçası gibi hissedebilecek ve taraftarlık kavramının boyutunu da değiştireceklerdir. "



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