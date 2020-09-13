⚽8' Ali Akman

⚽48' Mehmet Akyüz

⚽69' Mehmet Akyüz

⚽79' Hasan Kılıç



📈Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in açılış haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.



📉Adana Demirspor, Bursaspor'a karşı son 1 yıl içerisinde oynadığı 5. maçta 3. kez kazandı. pic.twitter.com/i289u5pL3E



— Sporx (@sporx) September 13, 2020

TFF 1. Lig'in açılış haftasında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor, 3-1'lik skorla kazandı.Bursaspor, 8. dakikada Burak Kapacak'ın asisti ve Ali Akman'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.Adana Demirspor, 48. dakikada Mehmet Akyüz'ün golüyle eşitliği sağladı. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mehmet Akyüz, Adana Demirspor'u öne geçirdi. Hasan Kılıç, 79. dakikada maçın skorunu belirledi.Bu sonucun ardından Adana Demirspor, lige 3 puanla başladı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.Ligin ikinci haftasında Bursaspor, Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.: Bursa Büyükşehir Belediye: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt), Traore (Dk. 86 Süleyman Koç), Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı)Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor): Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)