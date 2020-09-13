Adana Demirspor, Bursaspor'u deplasmanda yıktı!

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in açılış haftasında Bursaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Adana Demirspor, Bursaspor'u deplasmanda yıktı!
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13 Eylül 2020 18:26
TFF 1. Lig'in açılış haftasında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Adana Demirspor, 3-1'lik skorla kazandı.

Bursaspor, 8. dakikada Burak Kapacak'ın asisti ve Ali Akman'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

Adana Demirspor, 48. dakikada Mehmet Akyüz'ün golüyle eşitliği sağladı. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mehmet Akyüz, Adana Demirspor'u öne geçirdi. Hasan Kılıç, 79. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, lige 3 puanla başladı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Ligin ikinci haftasında Bursaspor, Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 83 Onur Atasayar), Ramazan Keskin (Dk. 59 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Burak Kapacak (Dk. 83 Serdar Özkan), Özer Hurmacı, Ozan İsmail Koç (Dk. 74 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Anıl Karaer (Dk. 46 Sinan Kurt), Traore (Dk. 86 Süleyman Koç), Hasan Kılıç, Mehmet Uslu (Dk. 72 Okan Alkan), Pa Dibba, Sedat Şahintürk (Dk. 65 Kosecki), Mehmet Akyüz (Dk. 86 Kerim Avcı)

Goller: Dk. 8 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 48 ve Dk. 69 Mehmet Akyüz, Dk. 79 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 43 Ramazan Keskin (Bursaspor)



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