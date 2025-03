Adana'da 'Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu' yapıldı

Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen "Özgecan Aslan-Kadına Şiddete Hayır Koşusu"nda "Baybars Han" isimli at birinci oldu.



Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkan atların katıldığı 2000 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Erkan Yıldırım'a ait "Baybars Han" isimli at birinci geldi.



Jokeyliğini Hışman Çizik'in yaptığı "Baybars Han"ı, jokeyliğini Mehmet Salih Çelik'in yaptığı "Jawinger" ve jokeyliğini Selim Kaya'nın yaptığı "Altınsima" isimli atlar takip etti.



Koşuyu, Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve annesi Songül Aslan ile TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce de izledi.



Yarışın ardından düzenlenen törende anne Songül Aslan, yarışta birinci olan atın sahibi Erkan Yıldırım'a kupayı verdi.



Songül Aslan, AA muhabirine, kadına şiddetin son bulmasını istediğini söyledi.



Düzenlenen koşuya her gelişinde duygulandığını anlatan Aslan, "Özge'mi hiçbir zaman unutmadılar, unutturmadılar. Allah hepsinden razı olsun. Özge'm bir melekti, melek oldu uçtu diyorum. Onun yeri cennet zaten, evladımın ruhu şad olsun. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.