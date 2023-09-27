Adana'da 17 dakikada aynı goller!

Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı maçta 17 dakikada iki gol birden buldu.
Karşılaşmanın 8. dakikada Younes Belhanda, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu top Mert'in çabalarına rağmen ağlara gitti.
Akdeniz ekibi, 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada M'Bbaye Niang, tıpkı ilk golde Belhanda'nın yaptığı gibi ceza sahası dışından şansını denedi. Niang'ın vuruşu da ağlara gitti.
Öte yandan Beşiktaş, ceza sahası dışından iki gol yediği son karşılaşmayı 2021 yılının Eylül ayında, Adana Demirspor'a karşı oynadı. O maç İstanbul'da oynanmış ve karşılaşma 3-3 sona ermişti.
Karşılaşmanın 8. dakikada Younes Belhanda, ceza sahası dışından şansını denedi. Bu top Mert'in çabalarına rağmen ağlara gitti.
Akdeniz ekibi, 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada M'Bbaye Niang, tıpkı ilk golde Belhanda'nın yaptığı gibi ceza sahası dışından şansını denedi. Niang'ın vuruşu da ağlara gitti.
Öte yandan Beşiktaş, ceza sahası dışından iki gol yediği son karşılaşmayı 2021 yılının Eylül ayında, Adana Demirspor'a karşı oynadı. O maç İstanbul'da oynanmış ve karşılaşma 3-3 sona ermişti.