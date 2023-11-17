Memphis Grizzlies'e, Steven Adams'ın sezonu kapatmasına sebep olan sakatlığı nedeniyle NBA tarafından 6,3 milyon dolar değerinde Sakat Oyuncu İstisnası verildiği bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, Grizzlies'in bu istisnayı kullanmak için 11 Mart'a kadar süresinin olacağını söyledi.



Memphis, süperstarı Ja Morant'siz başladığı sezona 2-9'luk kötü bir başlangıç yapmış durumda.





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