30 Temmuz
Qarabag FK-Shelbourne
19:00
30 Temmuz
Malmö FF-RFS
20:00
30 Temmuz
FCSB-KF Shkendija
20:30
30 Temmuz
Ludogorets -Rijeka
20:30
30 Temmuz
Maccabi Tel Aviv-Pafos FC
21:00
30 Temmuz
Ferencvaros-FC Noah
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Rangers
21:00
30 Temmuz
Breidablik-Lech Poznan
21:30
30 Temmuz
RB Salzburg-Brann
21:45
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
22:00
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
20:30

Adalı, kanat transferini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kendisine bir taraftar tarafından yöneltilen kanat transferi hakkındaki soruyu cevapladı.

calendar 30 Temmuz 2025 17:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Adalı, kanat transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, havaalanında bir taraftarın kendisine sorduğu soruyu cevapladı.

Beşiktaş taraftarının kendisine sorduğu "Başkanım kanat transferi ne zaman yapılacak?" sorusuna Serdal Adalı'dan yanıt geldi.

Beşiktaş Başkanı Adalı, "Yapacağız, yapacağız. 10 güne kadar biter" şeklinde cevap verdi ve Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.