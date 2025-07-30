Adalı, kanat transferini açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, havaalanında bir taraftarın kendisine sorduğu soruyu cevapladı.
Beşiktaş taraftarının kendisine sorduğu "Başkanım kanat transferi ne zaman yapılacak?" sorusuna Serdal Adalı'dan yanıt geldi.
Beşiktaş Başkanı Adalı, "Yapacağız, yapacağız. 10 güne kadar biter" şeklinde cevap verdi ve Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.
Beşiktaş taraftarının kendisine sorduğu "Başkanım kanat transferi ne zaman yapılacak?" sorusuna Serdal Adalı'dan yanıt geldi.
Beşiktaş Başkanı Adalı, "Yapacağız, yapacağız. 10 güne kadar biter" şeklinde cevap verdi ve Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.