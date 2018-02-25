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Acun Ilıcalı'dan dev maç öncesi sürpriz

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Pazar günü oynanacak dev maç öncesinde büyük bir sürprizin altına imza attı.

Kaynak: Sporx.com
Acun Ilıcalı'dan dev maç öncesi sürpriz
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25 Şubat 2018 10:55
Futbola düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı dün kendi İnstagramından bir paylaşım yaptı.

İngiltere'de bu akşam Manchester City ile Arsenal arasında oynanacak olan Carabao Cup finali öncesi Ilıcalı, City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı ziyaret etti.

Bir otelde bir araya geldikleri anlaşılan fotoğrafa Acun Ilıcalı 'Arsenal maçı için kamptayız' yazdı.

Mesut Özil'li Arsenal ile İlkay Gündoğan'lı Manchester City Carabao Cup finalinde bu akşam 19:30'da(TSİ) karşı karşıya gelecek.

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