Acun Ilıcalı: "Jose Mourinho'ya bunu anlatacağım"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleri hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı: 'Jose Mourinho'ya bunu anlatacağım'
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04 Kasım 2024 00:38
Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı "Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim." açıklaması, Acun Ilıcalı'ya hatırlatıldı.

"MOURINHO'YA ANLATACAĞIM"

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'nin sorusu üzerine "Olayın derecesi arttı, Jose Mourinho'nun ondan haberi yok. Olay yukarı doğru gidiyor şu anda, hocamıza bunu anlatacağım. 'İnan çok kötüydü ama bu kadar değildi' diyeceğim ve o bunu anlayacak. Olay şu an başka boyuta geçti." cevabını verdi. 

 
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