Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze hamlesi

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör konusunda flaş bir hamle yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze hamlesi
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24 Ocak 2022 01:30
Acun Ilıcalı'nın resmen başkan olmasının ardından Hull City, teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayırma kararı aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City'nin yeni teknik direktörü de belli oldu.

İngiliz ekibi Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile anlaşma sağladı. Gürcü teknik adam için çalışma izni alındı.

48 yaşındaki Şota Arveladze, kısa süre içerisinde İngiltere'ye gidecek ve resmi sözleşmenin altına imza atacak.

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