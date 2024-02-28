Acun Ilıcalı'dan Ronaldinho'ya 150 bin dolar!

Acun Ilıcalı, Survivor 2024'e konuk olarak getirdiği dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'ya yaklaşık 150.000 dolar ödeme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Acun Ilıcalı'dan Ronaldinho'ya 150 bin dolar!
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28 Şubat 2024 15:17
Son güncelleme 28 Şubat 2024 16:40
Başarılı program sunucusu ve Hull City Kulübü sahibi Acun Ilıcalı, Survivor 2024'e dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho'yu getirmiş ve büyük yankı uyandırmıştı. 

Acun Ilıcalı'nın bir bölüm konuk ettiği Ronaldinho'nun kendisine maliyeti de belli oldu. 

150 BİN DOLAR ÖDEDİ 

Mediotiempo'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, programına konuk ettiği Ronaldinho'ya yaklaşık 150 bin dolar ödeme yaptı. 

ACUN ILICALI'DAN RONALDINHO PAYLAŞIMI 

Ronaldinho'yu programında ağırlayan Acun Ilıcalı, yaptığı sosyal medya paylaşımında dünyaca ünlü ismi, sahibi olduğu Hull City maçına da davet etmişti. 

İşte o paylaşım; 

''Değerli dostum Ronaldinho'nun Survivor'a ziyareti hepimizi çok mutlu etti. Kendisini en yakın zamanda bir Hull City maçında da görmek istiyoruz.''

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