Acun Ilıcalı: "Biz büyük bir aileyiz"

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün Türkiye ziyaretine dair bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Acun Ilıcalı: 'Biz büyük bir aileyiz'
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24 Nisan 2024 18:42
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün Türkiye ziyaretine dair bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Her şey değişebilir ama asla değişmeyecek bir şey var ki biz büyük bir aileyiz. Oyuncularımız, personelimiz ve hayranlarımızdan oluşan o büyük aile, güzel Türkiye'mizin tadını çıkarmak için bir araya geldi."

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