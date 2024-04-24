Acun Ilıcalı: 'Biz büyük bir aileyiz'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün Türkiye ziyaretine dair bir paylaşımda bulundu.



Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;



"Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Her şey değişebilir ama asla değişmeyecek bir şey var ki biz büyük bir aileyiz. Oyuncularımız, personelimiz ve hayranlarımızdan oluşan o büyük aile, güzel Türkiye'mizin tadını çıkarmak için bir araya geldi. "





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