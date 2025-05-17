Acun Ilıcalı açıkladı: Emre Belözoğlu!

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, Ruben Selles'in ardından yeni teknik direktörünü arıyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



İngiliz ekibinin teknik direktörü adayları arasında Emre Belözoğlu da yer alıyor. Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.



ACUN ILICALI DOĞRULADI



Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e verdiği demeçte 44 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun teknik direktör adayları arasında yer aldığını doğruladı ve listelerinde başka isimlerin de yer aldığını söyledi.



SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR



Alex de Souza'nın ardından ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.



ANTALYASPOR PERFORMANSI



Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 44 yaşındaki Emre Belözoğlu, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



