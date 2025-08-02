02 Ağustos
Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Ağustos
Westerlo-Zulte Waregem
17:00
02 Ağustos
Standard Liege-FCV Dender EH
19:15
02 Ağustos
Gent-RAAL La Louviere
21:45
02 Ağustos
Ried-RB Salzburg
20:30
02 Ağustos
Winterthur-Young Boys
19:00
02 Ağustos
Servette-St. Gallen
19:00
02 Ağustos
Basel-Grasshopper
21:30
02 Ağustos
FC Rostov-Samara
18:00
02 Ağustos
FC Krasnodar-Dinamo Moscow
20:30
02 Ağustos
Nizhny Novgorod-Lokomotiv Moscow
20:30
02 Ağustos
Cardiff City-Peterborough
2-1
02 Ağustos
Lech Poznan-Gornik Zabrze
21:15
02 Ağustos
Motherwell-Rangers
19:30
03 Ağustos
Mirassol-Vasco da Gama
00:30
03 Ağustos
Fluminense-Gremio
03:00
02 Ağustos
Galatasaray-Lazio
21:00

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, tamamlandı

calendar 02 Ağustos 2025 16:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, sona erdi.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg katıldı.

Turnuvanın finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, rakibine 10-1'lik skorla yenildi. Ukrayna'nın birinci olduğu şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Türkiye, bir üst lige yükseldi.

Lüksemburg'u 2-1 yenen Macaristan da turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.