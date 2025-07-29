Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Alanya'da başladı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Avsallar Hokey Sahası'ndaki organizasyonun açılış maçında Ukrayna, Macaristan'ı 18-0 yendi.
Günün ikinci maçında ise Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye karşılaşmayı 11-0 kazandı.
Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada yarın Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg maçları oynanacak.
Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Avsallar Hokey Sahası'ndaki organizasyonun açılış maçında Ukrayna, Macaristan'ı 18-0 yendi.
Günün ikinci maçında ise Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye karşılaşmayı 11-0 kazandı.
Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada yarın Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg maçları oynanacak.
Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.