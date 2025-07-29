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Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Alanya'da başladı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

calendar 29 Temmuz 2025 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Alanya'da başladı
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Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Avsallar Hokey Sahası'ndaki organizasyonun açılış maçında Ukrayna, Macaristan'ı 18-0 yendi.

Günün ikinci maçında ise Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye karşılaşmayı 11-0 kazandı.

Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada yarın Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg maçları oynanacak.

Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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