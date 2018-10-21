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AC Milan'dan Fatih Terim sürprizi

İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
AC Milan'dan Fatih Terim sürprizi
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21 Ekim 2018 13:18
İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim'in AC Milan'dan görev yaptığı dönemde Contra'nın Inter'e attığı golü paylaştı ve videoda Terim'e de yer verdi; "İmparator"

Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan'da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı

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