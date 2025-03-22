Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar, yeni sezonda Suudi Arabistan'da top koşturacak.



Menajeri aracılığıyla Suudi kulüplerine önerilen ve ön anlaşma sağlanan Aboubakar, Türkiye'deki sürecin tamamlanmasıyla resmi imzayı da atacak ve yeni kulübü açıklanacak.



VINCENT ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile 24 maça çıkan Kamerunlu hücumcu, bu mücadelelerde 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.



