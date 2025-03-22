Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu!

Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar, yeni sezonda Suudi Arabistan'da top koşturacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; X.com
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Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu!
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22 Mart 2025 13:39
Son güncelleme 22 Mart 2025 13:46
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar, yeni sezonda Suudi Arabistan'da top koşturacak.

Menajeri aracılığıyla Suudi kulüplerine önerilen ve ön anlaşma sağlanan Aboubakar, Türkiye'deki sürecin tamamlanmasıyla resmi imzayı da atacak ve yeni kulübü açıklanacak.

VINCENT ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile 24 maça çıkan Kamerunlu hücumcu, bu mücadelelerde 7 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

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