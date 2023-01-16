Aboubakar için kritik gün

Hollandalı 9 numara Wout Weghorst'un Premier Lig ekibi Manchester United'a gitmesiyle birlikte golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki forvet Vincent Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Kamerunlu oyuncu ile kulübü Al Nassr arasında yapılan sözleşme fesih görüşmelerin bugün sona ermesi bekleniyor.



Siyah-Beyazlı Yönetim, tecrübeli oyuncudan gelecek habere kilitlenmiş durumda.



YILLIK 2.5 MİLYON EURO ALACAK



Suudi Arabistan'dan gelen habere göre; Al Nassr, golcüsü Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor. Yapılan görüşmelerde bu tavrını net olarak ortaya koyuyor.



Beşiktaş, Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 senelik sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı oyuncu yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Aboubakar'a 5 bin euro da maç başı ödenecek.



Kartal, transferin gerçekleşmemesi durumunda ise listedeki diğer golcülerle görüşecek.



