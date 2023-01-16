Aboubakar için kritik gün

Beşiktaş, 30 yaşındaki forvetle prensip anlaşmasına vardı. Kamerunlu oyuncu ile Al Nassr arasında yapılan fesih görüşmelerinin bugün sona ermesi bekleniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Aboubakar için kritik gün
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16 Ocak 2023 09:29
Hollandalı 9 numara Wout Weghorst'un Premier Lig ekibi Manchester United'a gitmesiyle birlikte golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki forvet Vincent Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Kamerunlu oyuncu ile kulübü Al Nassr arasında yapılan sözleşme fesih görüşmelerin bugün sona ermesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlı Yönetim, tecrübeli oyuncudan gelecek habere kilitlenmiş durumda.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO ALACAK

Suudi Arabistan'dan gelen habere göre; Al Nassr, golcüsü Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor. Yapılan görüşmelerde bu tavrını net olarak ortaya koyuyor.

Beşiktaş, Aboubakar ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 senelik sözleşme konusunda anlaştı. Başarılı oyuncu yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alacak. Aboubakar'a 5 bin euro da maç başı ödenecek.

Kartal, transferin gerçekleşmemesi durumunda ise listedeki diğer golcülerle görüşecek. 

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