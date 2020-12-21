Aboubakar, Ibrahimovic'e meydan okuyor

0,80 gol ortalamasına sahip olan Aboubakar, 1,67 gol ortalamasıyla Zlatan İbrahimovic'in zirvede olduğu listede 11. sıraya çıktı

Haber; Sabah
Abone Ol
Aboubakar, Ibrahimovic'e meydan okuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2020 09:09
Erzurum karşısında iki gol birden bulan ve gol krallığı listesinde ulaştığı 8 gol ile ilk sıraya yükselen Aboubakar, maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.

0,80 gol ortalamasına sahip olan Kamerunlu futbolcu, 1,67 gol ortalamasıyla Zlatan İbrahimovic'in zirvede olduğu listede 11. sıraya yükseldi.

Başarılı santrfor, sakatlık riski söylemleri içerisinde transfer olduğu Beşiktaş'ta son iki sezonda attığı 7 gol sayısını 13. hafta itibarıyla geride bırakırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan golcüler içerisinde sadece Cristiano Ronaldo, Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi önemli isimlerin gerisinde kaldı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için