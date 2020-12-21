Aboubakar, Ibrahimovic'e meydan okuyor

Erzurum karşısında iki gol birden bulan ve gol krallığı listesinde ulaştığı 8 gol ile ilk sıraya yükselen Aboubakar, maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyileri arasına girdi.



0,80 gol ortalamasına sahip olan Kamerunlu futbolcu, 1,67 gol ortalamasıyla Zlatan İbrahimovic'in zirvede olduğu listede 11. sıraya yükseldi.



Başarılı santrfor, sakatlık riski söylemleri içerisinde transfer olduğu Beşiktaş'ta son iki sezonda attığı 7 gol sayısını 13. hafta itibarıyla geride bırakırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye'de yer alan golcüler içerisinde sadece Cristiano Ronaldo, Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi önemli isimlerin gerisinde kaldı.



